Arad: Majoritatea centrelor de informare turistică au stat închise după construirea pe bani europeni Majoritatea celor peste 30 de centre de informare turistica existente in Arad au stat inchise dupa construirea lor, jumatate dintre ele fiind ridicate printr-un program cu finantare europeana prin care au fost cheltuiti aproximativ 3.000.000 de euro in judet, iar acum multi dintre primari vor sa dea o alta destinatie imobilelor, cum ar fi gradinite sau dispensare. Reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Arad au declarat, pentru AGERPRES, ca programul prin care, dupa 2010, au fost construite centre de informare turistica a fost "prost gandit" si, in multe cazuri, "un esec". "Proiectul de infiintare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

