- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si Alteta Sa Regala Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou, alaturi de ASR Principesa Sofia. Duminica, Familia Regala primeste colindatori, potrivit NEWS.ro.In ziua de 22 decembrie 2019, in intervalul orar 11.30-13.00 si…

- In acest an, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regala Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou, alaturi de ASR Principesa Sofia. In ziua de 22 decembrie 2019, in intervalul orar 11.30-13.00 și 15.00-17.00, Familia Regala va primi colindatori la Savarșin, in Satul Regal. In ziua…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu, alaturi de principesa Sofia, au participat, sambata seara, la o dubla lansare de carte. Zeci de reprezentanti ai mediului academic si cultural al Iasiului au venit la libraria Carturesti pentru a asista la o dubla lansare de carte - "Lumea Majestatii…

- Custodele Coroanei, Margareta, si principele Radu, alaturi de principesa Sofia, vor lua parte sambata, la Curtea de Arges, la ora 12,00, la parastasul Regelui Mihai I, la implinirea a doi ani de la moartea acestuia, informeaza Casa Regala. Potrivit www.romaniaregala.ro, serviciul religios va avea loc…

- Slujba de inmormantare a fost oficiata de patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, aceiasi care au participat la ceremonia de reinmhumare a regelui Carol II in luna martie a acestui an, potrivit TVR. In momentul introducerii sicriului cu osemintele reginei Elena in cripta au fost trase 21 de focuri…

- Regina-mama Elena va fi repatriata vineri pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, Familia Regala anuntand doliu pentru zilele de 18, 19 si 20 octombrie. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, o aeronava a Fortelor Aeriene Romane va repatria sicriul…

- Tamara Buciuceanu este una dintre figurile emblematice ale teatrului si filmului romanesc din ultimii 70 de ani, care lasa o urma de nesters in cultura romana, dupa o stralucita si lunga cariera artistica, se arata intr-o postare de pe site-ul https://www.romaniaregala.ro/. "Majestatea Sa Margareta,…

- Strada a primit noul nume in urma cu aproximativ un an, cand in Consiliul Local Savarsin a fost adoptat noul nomenclator stradal. Totusi, placuta strazii "Regina-Mama Elena" nu a fost montata pana acum, cand comunitatea locala a dezvelit-o intr-o ceremonie speciala, cu procesiune religioasa.…