Cateva costume traditionale foarte vechi au fost furate dintr-o casa batraneasca din localitatea aradeana Rosia-Noua, paguba fiind estimata la aproximativ 20.000 de lei, arata proprietarii, care au depus plangere la Politie. Furtul a fost sesizat de o familie care nu mai locuieste in casa respectiva, aflata aproape de soseaua principala, in satul Rosia Noua, comuna Petris. Proprietarii au declarat, pentru AGERPRES, ca valoarea costumelor populare este de aproximativ 20.000 de lei, dincolo de valoarea sentimentala, costumele fiind transmise din generatie in generatie in aceasta familie. Dupa ce…