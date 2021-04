Arad: Coloana de camioane formată pe A1 depăşeşte 25 de kilometri Coloana de camioane formata pe autostrada A1 inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II depaseste 25 de kilometri, conform reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, care informeaza ca si pe DN 79A, intre Varsand si Chisineu-Cris, este o coloana de automarfare pe o distanta de peste 20 de kilometri.



Sute de camioane care se indreapta spre granita cu Ungaria stau in coloana, care ajunge de la frontiera pana in zona orasului Pecica.



Reprezentantii DRDP Timisoara au declarat, pentru AGERPRES, ca soferii de camioane aflati pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

