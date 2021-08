Arad: Aglomeraţie la frontiera cu Ungaria; cei care ies din ţară aşteaptă o oră la Nădlac II Unele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria sunt aglomerate vineri dimineata, iar la Nadlac II (autostrada pan-europeana) se asteapta cel putin o ora pentru verificarea documentelor si tranzitare, desi a fost suplimentat numarul arterelor de control. Conform aplicatiei online de monitorizare a traficului la frontiere, de pe site-ul Politiei de Frontiera, la Nadlac II se asteapta 60 de minute pe sensul de iesire din Romania, pe cele sase artere deschise pentru traficul de calatori si autoturisme. Aplicatia informeaza ca se inregistreaza un "numar foarte mare de calatori si mijloace de transport… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

