- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 13 migranti din Afganistan, Siria, Congo si Camerun, care au incercat sa iasa din Romania ascunsi in doua camioane sau traversand pe jos un camp. Intr-un camion condus de un turc in varsta de 37 de ani, verificat in Punctul…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins, la sfarsitul saptamanii trecute, 18 migranti care au incercat sa iasa din tara ascunsi in camioane cu marfuri, toti fiind solicitanti de azil in Romania. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I a fost verificat un camion condus de un bulgar…

- Politistii de frontiera au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri.In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri. In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera aradeni au prins 21 de migranti din Afganistan, Pakistan si Libia care, in ultimele 24 de ore, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in camioane sau mergand pe jos pe camp, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat noua cetateni din Afganistan, printre care un minor, solicitanti de azil in Romania, ascunsi intr-un automarfar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. "In data de 11.12.2020, in jurul…

- Doua grupuri de migranti au fost depistate incercand sa treaca ilegal granita pe la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unul dintre acestea, format din tineri din Afganistan, fiind descoperit in timp ce se deplasa pe jos pe langa coloana de camioane care asteptau la granita, potrivit…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 33 de migranti din Siria, Irak si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal granita, 28 fiind gasiti inghesuiti intr-un microbuz, iar alti cinci pe camp. La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificat, la iesirea…