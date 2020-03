Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe rachete au vizat din nou sambata baza militara Taji situata la nord de Bagdad, unde doi soldati americani si un britanic au fost ucisi miercuri intr-un atac similar, au declarat surse de securitate irakiene si americane, citate sambata de France Presse. De la sfarsitul lunii octombrie, 23…

- MOSCOVA, 11 mar – Sputnik. Maxim Rubcenko. Lumea revine la o era a petrolului ieftin. Cei mai mari producatori vor majora volumul petrolului extras, ceea ce va determina o scadere pe termen lung a cotațiilor. Acum experții incearca sa estimeze cine va risca mai mult: pentru cine totul s-ar putea…

- Sa revenim la ședința de vinerea trecuta a OPEC+ și sa trecem in revista pozițiile parților aflate in proces de negocieri, insa fara a ține cont de declarațiile parților participanțe la ședința, care ar putea fi suspectate ca doresc sa dea vina pentru toate problemele pe altcineva, dar, potrivit…

- Fortele navale ale coalitiei conduse de Arabia Saudita in conflictul din Yemen au anuntat duminica dejucarea unui atac terorist 'iminent' al rebelilor Houthi in Marea Rosie, informeaza Reuters.Coalitia a distrus o ambarcatiune fara echipaj, incarcata cu explozivi, lansata din provincia Hodeidah…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca Statele Unite l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP), Qasim al-Raymi (al-Rimi), in cursul unei operatiuni de combatere a terorismului desfașurate in Yemen, relateaza agențiile Reuters și France-Presse.

- Arabia Saudita, care sustine militar Guvernul din Yemen, a condamnat luni un ”atac terorist” si l-a atribuit rebelilor huthi, care a vizat o tabara a fortelor armate loialiste, soldat cu 100 de morti, a anuntat Ministerul saudit de Externe, relateaza AFP, potrivit news.ro.Un atac cu racheta…

- Iran a promis sa se razbune dupa ce forțele americane l-au ucis pe generalului Qassem Soleimani, lasand Orientul Mijlociu in pragul unui conflict care ar putea sa escaladeze rapid și sa se transforme in cel de-al Treilea Razboi Mondial , scrie Daily Mail. Consiliul Național de Securitate s-a convocat…