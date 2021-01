Ar putea fi mișcarea anului! Cine ar urma să preia Carrefour Lantul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. analizeaza o posibila preluare a grupului francez de distributie Carrefour SA, prezent si pe piata din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit sps.ro. Couche-Tard a abordat Carrefour pentru a discuta o posibila tranzactie, sustin sursele care precizeaza ca nu exista nicio siguranta ca discutiile se vor finaliza cu o tranzactie. Rusia iși crește independența fața de SUA: 'Operațiunea Dedolorizarea', reușita pentru prima data in istorie Intr-un comunicat publicat marti seara, grupul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

