Ar putea fi demis președintele Franței? Nicolas Dupont-Aignan, politician francez de dreapta, a avertizat ca presedintele Emmanuel Macron risca sa fie demis, pe fondul starii de nemultumire sociala generata de gestionarea pandemie si de limitarea libertatilor. “Din cauza faptului ca suntem inchisi, provocati, indignati, din ce in ce mai multi francezi vor sa il revoce pe presedinte. Sunt din ce in ce mai multe apeluri de activare a Articolului 68 al Constitutiei privind destituirea presedintelui Frantei“, a afirmat deputatul Nicolas Dupont-Aignan, fost candidat la presedintie si lider al partidului de dreapta Debout la France. Inainte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

