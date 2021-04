Ar fi timpul de victorii legate Lanterna Ligii I, Politehnica Iasi, are astazi sansa de a se apropia la doar un punct de barajul salvarii de la retrogradare, in conditiile in care punctele acumulate in sezonul regulat se injumatatesc imediat dupa meci. Distanta care o separa de modesta Dinamo va fi astfel extrem de usor de recuperat daca luam in calcul faptul ca in play-out se joaca noua meciuri. Pentru a ajunge foarte aproape de "caini", Poli trebuie sa treaca acasa de Her (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Dan Matei Agathon (71 de ani), fost ministru al Turismului și fost membru in Consiliul de Administrație al lui Dinamo, a rememorat la GSP Live un moment petrecut alaturi de Gigi Becali, patronul rivalei FCSB. Pe vremuri, Gigi Becali asista de pe stadion la toate meciurile echipei sale. Derby-urile…

- Robert Glinta si Cristian Martin, cei doi inotatori calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au obtinut victorii, joi, in primele finale ale Cupei Romaniei la inot masculin, competitie gazduita de Bazinul Olimpic din Targoviste. Glinta (CS Dinamo) s-a impus la 50 m spate, cu timpul de 25 sec 12/100,…

- Catalin Hildan Jr. (17 ani), jucator la Dinamo 2 și nepotul „Unicului capitan”, a avut o reacție dura in timpul meciului dintre CFR Cluj și Dinamo, pierdut de „cainii roșii”, scor 0-1. Dinamo a avut doi jucatori eliminați de „centralul” Marcel Birsan in doar 6 minute in Gruia, astfel ca alb-roșiii au…

- In etapa a 19 a a campionatului, HC Dobrogea Sud a invins CSM Bucuresti cu 24 19. Primele doua clasate, Dinamo si Potaissa Turda, au incheiat la egalitate. In ierarhie, liderul Dinamo are sapte puncte avans fata de echipa de pe litoral. Etapa a 19 a a Ligii Nationale de handbal masculin i a adus HC…

- „Alb-roșiii” joaca marți cu Kristianstad, campioana Suediei, iar vineri infrunta campioana Slovaciei, Tatran Presov. Ca sa se califice in „optimi”, Dinamo trebuie sa prinda cel puțin locul 4 in grupa Ultima strigare pentru baieții lui Constantin Ștefan in EHF European League. Dinamo are o saptamana…

- Gudmund Kongshavn (30 de ani), noul portar al lui Dinamo, e descris drept un tip cu o viața extrasportiva ireproșabila. Goalkeeper-ul norvegian e casatorit din iulie 2018 cu Ida Broks, alaturi de care are trei copii. Ida Broks este absolventa a Facultații din Tromso, care este cea mai nordidca universitate…

- Invitat la emisiunea GSP Live, Andrei Margaritescu (41 de ani), fost jucator la Dinamo intre 2004 și 2008, apoi intre 2010 și 2011, a povestit episodul controversat petrecut in 2010, dupa ce „cainii roșii” au fost eliminați de CFR Cluj in semifinalele Cupei Romaniei (1-2). ...

- Danuț Lupu, fost campion cu Dinamo, a analizat situația complicata de la echipa roș-albastra, cauzata de datoriile neplatite de Pablo Cortacero. Dinamo și Chindia deschid runda cu numarul 17 din Liga 1, azi, de la ora 20:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe…