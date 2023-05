Stiri pe aceeasi tema

- O poveste de succes continua prin devotament și angajament In aceasta luna, compania REGATA iși aduce aminte cu drag de fondatorul sau vizionar, Ionel Mișu, la comemorarea a 11 ani de la trecerea sa in neființa. Ionel Mișu, fondatorul companiei REGATA, s-a nascut la 18 Iunie 1936 și a urmat cursurile…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experienta in aceasta industrie, si-a bugetat investitii de 12,7 milioane de euro pentru anul in curs. Din aceasta suma,…

- Vineri, 28 aprilie 2023, ora 10.00, Facultatea de Științe Economice și Drept a Universitații din Pitești organizeaza Sesiunea Internaționala de Comunicari Științifice Studențești „MEDIUL MULTI-CRIZA: EFECTELE ECONOMICE ȘI JURIDICE”. In ediția de anul acesta este organizata in premiera și o secțiune…

- Angajații companiei aeriene Air Moldova au semnat o petiție adresata șefei statului, Maia Sandu, prin care iși exprima ingrijorarea privind „situația critica in care se afla compania aeriana”. Astfel, aceștia cer implicare președintei pentru „a salva compania aeriana Air Moldova de la faliment”. Autoritatea…

- Ploiești, Romania – 20 aprilie 2023: AQUILA, lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie un parteneriat pe termen lung cu Hama, lider european in accesorii…

- Ploiești, 27 februarie 2023: AQUILA, lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2022 cu afaceri in creștere și un profit net de 85 milioane lei,…

- Intalnire-eveniment la Universitatea de Stat din Moldova. Invitatul de onoare care a facut agenda zilei de 23 februarie 2023 a fost compozitorul Eugen Doga. „O premiera pentru usm-iști, o premiera și pentru celebrul artist care traia un frumos vis de a vizita intr-o zi una din cele mai prestigioase…