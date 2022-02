Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 februarie, intre orele 9 și 14, se va opri furnizarea apei in Sanandrei, pe strazile Lalelelor, Panseluțelor, Magnoliei și Sfantul Andrei – parțial pentru executarea unei extinderi a rețelei de apa. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 9 februarie 2022, intre orele 09.00-13.00, in localitatea Craciunelu de Jos, din județul Alba, cu excepția strazilor Simion Barnuțiu, Bucerzii,…

- Miercuri: o localitate din județul Alba ramane fara alimentare cu gaz. Lucrari la rețea in zona localitații Craciunelul de Jos Serviciul de distributie al gazelor naturale va fi sistat temporar, miercuri, in localitatea Craciunelu de Jos, anunța Delgaz Grid. ”Pentru efectuarea unor lucrari specifice…

- Compania de termoficare a anunțat ca va intrerupe furnizarea incalzirii la Punctul Termic Paltiniș, luni, 31 ianuarie, intre orele 8 și 17. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Sorin Titel (toți consumatorii), Victor Babeș (de la nr. 4 pana la nr. 10), Protop. George Dragomir (de la nr.…

- Marți, 11 ianuarie, intre orele 9 și 14, la Stația de Tratare a Apei din Hitiaș va avea loc branșarea tabloului de oxigen și a celui de automatizare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitațile Racovița, Ficatar și Hitiaș. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este…

- Luni, 13 decembrie, intre orele 8 și 16, in localitatea Tomești-Colonia Fabricii se va efectua spalarea și igienizarea rezervorului și a rețelei de distribuție apei. Pe durata lucrarilor este necesara oprirea furnizarii apei. De asemenea, in perioada 14-17 decembrie, zilnic intre orele 9 și 15, in localitatea…

- Dr. Viorel Enache, președinte Comisia de Sanatate din cadrul Consiliului Județean Argeș: Sanatatea romanilor, o prioritate a noii guvernari! Ministerul Sanatații trebuie repoziționat ca autoritatea naționala care ia deciziile necesare privind sanatatea publica și asistența medicala, necesare pentru…

- Miercuri: Alimentarea cu gaz, oprita temporar pe mai multe strazi, la Alba Iulia, Barabanț și Drambar. Se fac lucrari la rețea Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri in zone din Alba Iulia, Barabanț și Drambar, anunța Delgaz Grid. Pentru efectuarea unor lucrari specifice,…