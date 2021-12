Aquatim întrerupe apa în Recaș și Tomești Luni, 13 decembrie, intre orele 8 și 16, in localitatea Tomești-Colonia Fabricii se va efectua spalarea și igienizarea rezervorului și a rețelei de distribuție apei. Pe durata lucrarilor este necesara oprirea furnizarii apei. De asemenea, in perioada 14-17 decembrie, zilnic intre orele 9 și 15, in localitatea Recaș vor avea loc lucrari de spalare a […] Articolul Aquatim intrerupe apa in Recaș și Tomești a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 13 decembrie, intre orele 8 și 16, in localitatea Tomești-Colonia Fabricii se va efectua spalarea și igienizarea rezervorului și a rețelei de distribuție apei. Pe durata lucrarilor este necesara oprirea furnizarii apei. De asemenea, in perioada 14-17 decembrie, zilnic intre orele 9 și 15, in localitatea…

- Primaria Municipiului Lugoj a anunțat ca E-Distribuție Banat efectueaza și la sfarșitul acestei saptamani lucrari de mentenanța la rețeaua de distribuție a energiei electrice in municipiu, iar pe perioada lucrarilor va fi intrerupta, temporar, alimentarea cu energie electrica pe mai multe strazi.…

- Consumatorii din localitatea Cumpana sunt afectati de lipsa apei, astazi 27 noiembrie 2021, in intervalul orar 12.00 16.00.Potrivit SC RAJA SA, masura a fost luata pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa de la nivelul Complexului de Inmagazinare…

- Va informam ca se intrerupe furnizarea apei potabile in Comuna Dobra, sat Marcești, in data de 18.11.2021, orele 08:00-20:00 The post Se intrerupe furnizarea apei potabile in Comuna Dobra, sat Marcești, in data de 18.11.2021, orele 08:00-20:00 first appeared on Partener TV .

- Avarie programata RAJA ConstantaRAJA Constanta anunta abonatii ca, in vederea executarii lucrarilor de racordare a noilor conducte de alimentare cu apa, de pe strazile Alunului si Campului, la reteaua de distributie existenta, se intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Lumina, din judetul…

- Circulatia pe DJ 222 va fi restrictionataIn perioadele 08 09.11.2021, 10 12.11.2021, 15 19.11.2021, intre orele 08.00 ndash; 23.00, in poligonul Babadag, situat intre localitatea Enisala si localitatea Salcioara pe DJ 222, se executa trageri cu munitie de razboi, ziua si noaptea.Ce spune Institutia…

- Vineri, 22 octombrie, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Belinț, iar in Șanovița și Ghizela presiunea apei va fi scazuta. Tot vineri, 22 octombrie,…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați, dupa urmatorul program: in 24 septembrie, intre orele 9-13, in Ohaba-Forgaci, iar intre orele 8-12, in Herendești și Criciova. In 27 septembrie, intre orele 8-12, in Tormac, iar pe 28 septembrie,…