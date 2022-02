In data de 28 februarie 2022, Aquatim a semnat impreuna cu ASOCIEREA CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG, contractul de lucrari „Proiectare si execuție uscator de namol și valorificarea energetica a namolului” in valoare de 51.767.642,50 lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul […] Articolul Aquatim a semnat contractul pentru un proiect de valorificare a namolului in valoare de peste 61 de milioane de lei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .