Aquabis: Nouă localități fără apă potabilă astăzi, pentru câteva ore Noua localitați din apropierea Bistriței raman astazi, 27 iulie 2022, fara apa potabila, pentru cateva ore, anunța Aquabis. „Din cauza lipsei precipitațiilor și consumurilor foarte mari, rezervele de apa care s-au acumulat in rezervoare s-au epuizat. In condițiile date suntem nevoiți sa sistam TOTAL furnizarea apei potabile astazi, 27 iulie 2022, intre orele 11:00 – 19:00, in localitațile Jelna, Budacul de Jos, Buduș, Simionești, Monariu, Orheiul Bistriței, Șesul Orheiului, Satul Nou, Petriș. Mulțumim pentru ințelegere”, a transmis Aquabis. In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

