6.904 de cazuri noi de COVID-19 și 59 de decese au fost inregistrate in ultima saptamana, potrivit buletinului publicat, luni, de Ministerul Sanatații. Numarul saptamanal al cazurilor de COVID este pentru prima data in scadere de la finalul lunii ianuarie. In total, 1.655 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.492 in secții (137 de minori) și 163 la ATI (2 copii). Dintre cei 163 pacienți internați la ATI, 134 sunt nevaccinați. Pana astazi, 67.917 persoane diagnosticate cu infecție cu Sars-CoV-2 au decedat. In intervalul 27.03.2023 (10:00) – 02.04.2023 (10:00) au fost raportate de catre INSP 59…