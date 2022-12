Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de romani sunt la un pas sa fie evacuați din Aeroportul Amman, din Iordania. Din cauza ceții dense, aeronava Tarom care trebuia sa-i aduca in țara, nu a mai putut ateriza, fiind redirecționata catre Cipru. Este vorba de zborul Ro 187. Potrivit unuia dintre pasageri, zborul a fost anulat…

- Cursa nebuna pe strazile din Baia Mare! Dupa ce a baut bine, un barbat inconstient s-a urcat seara trecuta la volan, desi nu avea permis de conducere. Nu a durat mult pana cand un echipaj de politie a vrut sa-l traga pe dreapta. In loc de frana, individul a apasat si mai tare acceleratia. Dupa ce a…

- Strada Antiaeriana din Bucuresti a fost din nou, duminca, scena unui protest: riveranii au pus la incercare nervii soferilor pentru a trage un semnal de alarma. Locuitorii din zona au traversat o trecere de pietoni de pe strada Antiaeriana din Bucuresti, in aceasta dupa-amiaza, de mai multe ori, pentru…

- UEFA Under 21 Championship e gazduit de Romania si Georgia, tara noastra organizand partide la Cluj-Napoca si Bucuresti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Doua persoane in varsta au fost gasite fara suflare in fața unui bloc din București. Din primele informații, cei doi batrani, in varsta de aproximativ 80 de ani, erau soț și soție. Anchetatorii spun ca cel mai probabil este vorba despre o sinucidere, scrie antena3.ro Cele doua persoane s-ar fi aruncat…

- Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, la poarta casei cu nr. 163 din satul brasovean Viscri a fost prinsa o naframa neagra. Sub ea a fost lipit un mesaj de condoleante, cu litere albe pe negru, in romana si engleza. Turistii straini intreaba curiosi ce inseamna panza aceea pusa la poarta. Afla ca e…

- In ziua de 17 Septembrie 2000 s-a stins din viața, la București, in urma unui infarct, Dem Radulescu, unul dintre marii actori romani de teatru, film si televiziune, profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I. L. Caragiale” din București. Citește și: In sfarsit, procurorii…

- Oamenii care sunt nevoiți sa calatoreasca cu trenul zilele acestea trebuie sa se inarmeze cu rabdare, apa și evantai. Garniturile inregistreaza ore intregi de intarzieri, din cauza caniculei extreme.Oamenii spun ca intarzierile au devenit o obișnuința pentru CFR Calatori.Daca nu intarzie la plecare,…