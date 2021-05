Stiri pe aceeasi tema

- Un asociat al fostului lider al gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost arestat in Istanbul, in Turcia, au relatat duminica doua portaluri de stiri locale, transmite dpa. Barbatul a fost retinut vineri in cartierul Atasehir din Istanbul, au relatat duminica agentiile…

- Un asociat al fostului lider al gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost arestat in Istanbul, in Turcia, au relatat duminica doua portaluri de stiri locale, transmite dpa. Barbatul a fost retinut vineri in cartierul Atasehir din Istanbul, au relatat duminica agentiile Anadolu si…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a afirmat vineri ca declarațiile lui Joe Biden referitoare la Vladimir Putin, despre care a spus ca este un ucigaș, sunt inacceptabile și nepotrivite pentru un președinte american, transmite Reuters. Într-un interviu difuzat miercuri, Biden a raspuns pozitiv…

- Agenti ai serviciilor de informatii turce au capturat un lider important al militiilor kurde siriene Unitatile de protectie a poporului (YPG), care sunt sustinute de tari occidentale, transmite luni AFP, potrivit AGERPRES. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, Ibrahim Babat, prezentat…

- 26 cetateni din Afganistan, Turcia si Siria au fost depistați, in acest weekend, de polițiștii de frontiera de la Nadlac II și Varșand, in timp ce incercau sa ajunga ilegal in Ungaria.

- Un tribunal din Istanbul a condamnat la închisoare trei angajati ai unei companii aeriene pentru rolul jucat în facilitarea fugii din Japonia a lui Carlos Ghosn, fostul sef al Renault-Nissan, acuzat de fraude masive, relateaza dpa și Euronews, potrivit Agerpres.Doi piloti si un director…

- Autoritatile turce au arestat doi presupusi membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) care incercau sa treaca din Siria in Turcia, a anuntat duminica Ministerul Apararii turc, citat de France Presse, potrivit Agerpres. "Granicerii nostri stationati in zonele Reyhanli si Narlica ale orasului…

- Consilieri de prim rang ai presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan si ai presedintelui american Joe Biden au discutat marti seara la telefon, intr-o prima convorbire oficiala intre cele doua tari de la preluarea mandatului de catre Biden, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Consilierul…