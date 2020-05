Stiri pe aceeasi tema

- In Bulgaria, incepand cu data de 6 mai, restaurantele, cafenelele și bistrourile vor putea deschide, insa doar daca au terase și spații in aer liber. Asta arata ordinul emis duminica de ministrul bulgar al sanatații, Kiril Ananiev, prin care se reia parțial activitatea in industria restaurantelor, transmite…

- ​Faza a doua a pandemiei Covid-19 variaza de la o țara la alta a Uniunii Europene. Toate guvernele au închis, mai mult sau mai putin în aceeasi maniera, acum însa fac evaluari diferite în ceea ce priveste modalitatea de repornire.Italia, tara europeana care a avut cea mai lunga…

- CFR: Contract de 100 milioane E pentru refacerea liniei București-Giurgiu Foto. Arhiva/ Petrut Hirtescu. O singura oferta depusa pentru refacerea liniei de Tren București-Giurgiu pe care NU se mai circula din 2005. Linia a fost inaugurata în 1869 ( acum 151 ani), prima din România…

- Ministrul bulgar al apararii, Krasimir Karakaceanov, a comentat, într-o postare pe reteaua de socializare Facebook, situatia legata de criza migrantilor. "Cazarea migrantilor în apropiere de frontiera noastra de partea greaca este o conditie suplimentara pentru extinderea tensiunii.…

- Bulgarii cu asigurari de sanatate pot folosi foaia de observatie medicala (concediu medical) pentru carantina la domiciliu, daca au calatorit în zone cu infecție cu coronavirus Covid-19, relateaza Dnevnik, citat de Rador. Acest lucru a fost anuntat, miercuri, în Parlamentul de la…

- Politia bulgara a oprit luni un camion frigorific care transporta 15 migranti din Siria, Irak si Afganistan si a arestat doi soferi greci, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.Camionul, programat sa se îndrepte spre Ungaria, venea din Grecia si a fost interceptat la Vidin, la granita…

- Ne aflam la Varna, portul bulgar din Marea Neagra, locul în care debarca tone și tone de deșeuri italiene. La începutul anului 9.000 de tone de deșeuri au fost descoperite și confiscate gratie unei anchete a poliției bulgare. Este doar vârful aisbergului. Saptamâna trecuta aproximativ…