Aproape 50 de clasări în mega-dosarul Murfatlar Dupa aproape 10 ani de cercetari și opt de la declanșarea mega-dosarului Murfatlar DNA a fost nevoita sa claseze pe motivul prescrierii faptelor sau a lipsei de probe concludente aproape 50 de fapte ale a tot atatea persoane ce au fost in vizorul anchetatorilor anticorupție in toata aceasta perioada. In dosarul care a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunalul Buzau anchetatorii prezinta succint persoanele fața de care ar fi intervenit prescripția faptelor sau fața de care probele nu au putut contura acuzația juridica pentru care s-a declanșat dosarul, conform stiripesurse.ro . „In cauza, urmeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Marius Fulgeanu, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzau, pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru…

- Legea pensiilor 2024 vine cu o veste buna pentru romanii cu studii superioare. Nici nu sperau ca etapa asta se calculeaza la pensie. O noua perioada va fi adaugata la vechime. Legea pensiilor aduce cu sine o modificare esențiala in calculul stagiului de cotizare, recunoscand o perioada suplimentara,…

- In perioada 21 – 24 noiembrie 2023, polițiștii Biroului de Investigare a Criminalitații Economice Petroșani, au efectuat pe raza municipiilor Petroșani, Lupeni, Vulcan și a orașelor Petrila și Uricani, mai multe controale la societațile comerciale aflate pe raza de competența, ocazie cu care au constatat…

- Denunțatorii evazioniștilor ar putea fi recompensați. In incercarea de a aduna cat mai mulți bani la buget, ministrul Finanțelor are o oferta pentru cei care avertizeaza autoritațile in legatura cu faptele de evaziune. Nevoia disperata de a strange bani la buget il determina pe ministrul Marcel Boloș…

- In data de 16 noiembrie, politistii de investigare a criminalitatii economice din Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat noua perchezitii, la sediile mai multor firme si la locuintele a trei persoane, in județele Buzau, Giurgiu, Ilfov si in municipiul Bucuresti,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov si organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat in data de 15.11.2023 un numar de 3 percheziții domiciliare pe raza județelor Brașov…

- In aceasta dimineața, 16 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice - I.P.J. Dambovița pun in executare 7 mandate de percheziție domiciliara, in județul Dambovița. De asemenea, vor fi puse in executare 5 mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie…

- In aceasta dimineața, 15 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița au pus in executare 4 mandate de percheziție domiciliara in județele Prahova, Argeș și Dambovița. Vor fi puse in executare trei mandate de aducere, persoanele depistate urmand…