Aproape 21.900 de suceveni s-au vindecat de coronavirus

Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 21.874 de persoane declarate vindecate. De asemenea, totalul persoanelor vaccinate la nivelul județului Suceava este de 58.579, din care 41.730 persoane cu rapel. La nivelul județului, in ultimele 24 […]