- 18 școli din București vor incepe cursurile exclusiv online, conform scenariului roșu, au anunțat autoritațile joi, in urma unei ședințe care a avut loc la Prefectura Capitalei. Alte 595 de școli se vor deschide conform scenariului galben, cu o parte din elevi la școala și o alta parte acasa, online.

- Astazi a avut loc o ședinta extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, pe ordinea de zi a ședinței fiind prezentarea și aprobarea Scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant din județul Suceava, pentru inceputul anului școlar 2020/ 2021. Conform informarii prezentate…

- HOTARARE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat azi, pe site-ul instituției, Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, nr. 21, privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant pentru inceputul anului școlar 2020-2021. Astfel, dintr-un numar total de 640…

- In opt unitati de invatamant din judetul Cluj elevii vor invata exclusiv online, 98 de scoli au optat pentru scenariul doi, iar prezenta fizica a tuturor elevilor va fi realizata in 317 de unitati de invatamant, a anuntat, joi, Prefectura Cluj, potrivit news.ro.Prefectura Cluj a anuntat ca, din totalul…

- Peste 300 de școli și gradinițe din Timiș vor aincepe cursurile in 14 septembrie, in scenariul verde, iar una in scenariul roșu. Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Liliana Oneț, a hotarat scenariul in care vor funcționa cele 600 unitați de invațamant din Timiș.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a desfașurat joi, 10 septembrie, in sistem on–line, a hotarat scenariul in care va funcționa, incepand din data de 14 septembrie, fiecare unitate de invațamant din cele 600 existente in Timiș.

- Incidența cazurilor de coronavirus stabilește scenariul dupa care va incepe noul an școlar in fiecare localitate in parte. La nivelul județului Hunedoara in 54 de unitați școlare cursurile vor fi susținute in mod normal, iar in alte 10 unitați se va apela la sistemul hibrid (scenariul galben), adica…

- Unitațile de invațamant din județul Gorj au nevoie de sute de laptopuri dotate in mod corespunzator pentru cursurile online. Verificarea școlilor de catre Inspectoratul Școlar Județean Gorj este in desfașurare la aceasta data, avand in vedere ca este vorba de cateva sute de spații de invațamant, insumate…