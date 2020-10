Stiri pe aceeasi tema

- „Ieri seara s-a incheiat primul call de proiecte pe schema 1, acele microgranturi de 2.000 de euro. Au fost pana ieri seara 29.215 de companii au depus cerere de finantare pentru 2.000 euro. Nu am consumat intregul buget. Am observat pe parcursul unei saptamani o usoara scadere si faptul ca practic…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat ca pana joi seara s-au inregistrat 19.789 de cereri la schema de finantare pentru capital de lucru pentru IMM-uri. "Astazi, la ora 11.00, am dat drumul la schema 2 de finantare (pentru IMM-uri, privind capitalul de lucru - n.r.). In primele minute, sa spun…

- In prima jumatate de ora, numarul ajunsese la 11.000 de IMM-uri. ”7.000 de IMM-uri au aplicat pentru accesarea granturilor pentru capitalul de lucru, pe platforma . Asta in primele 10 minute, de la lansarea etapei de inscriere!”, scrie pe Facebook oficialul. Formularul de inscriere va ramane activ pana…

- Se da startul granturilor pentru capital de lucru, in valoare de 150.000 de euro. Antreprenorii pot aplica pentru finantare incepand de joi, 22 octombrie.Companiile pot obtine granturi pentru capital de lucru nerambursabile in valoare de pana la 150.000 de euro, sume destinate IMM-urilor care…

- „Platforma e functionala. Totul decurge normal. In primele minute ale deschiderii aplicatiei am avut pana la 4.000 de conexiuni simultane. Serverele au mers fara probleme. La ora 11.30 erau 6.500 de cereri, de inscrieri practic in aplicatie. Acum cand am intrat la dumneavoastra in emisie ultima raportare…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare. Premierul Ludovic Orban a spus la inceputul sedintei de…

- Firmele mici și mijlocii din domeniul HoReCa, precum pensiunile și hotelurile de dimensiuni reduse, vor putea obține fonduri nerambursabile de pana la 100.000 de euro fiecare, pentru a-și instala panouri solare de producere a energiei regenerabile și stații de alimentare a mașinilor electrice, printr-un…

- Programul National de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate, va beneficia de fonduri in valoare de 150 de milioane de euro, a anuntat, sambata, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat de presa…