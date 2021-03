Pe 24 martie, 1.668 de suceveni au fost vaccinați impotriva SARS-CoV-2, dintre care 727 cu prima doza și 941 cu doza a II-a. Șeful Direcției de Sanatate Publica, Dinu Sadean, a transmis ca, cele mai multe doze, adica 345, au fost administrate la Spitalul Județean. Cele mai puține persoane, 50, au fost vaccinate la centrul […] The post Aproape 1.700 de suceveni s-au vaccinat anti-covid in cursul zilei de miercuri first appeared on Suceava News Online .