12.816 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate luni, 9 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Romania inregistrase duminica, 8 august, cel mai slab bilanț al vaccinarilor din ultimele opt luni, cand numai 6.871 de persoane au fost imunizate.Luni, 9 august, CNCAV a raportat 8.605 de persoane vaccinate cu prima doza și 4.211 care au facut rapelul. In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, in Romania au fost imunizate un numar de 5.077.639 de persoane, iar 4.934.807 au primit schema completa.…