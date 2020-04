Aproape 1.300 de victime civile în conflicte armate în primele trei luni ale anului în Afganistan (UNAMA) Peste 500 de civili au fost ucisi si 760 au fost raniti in primele trei luni ale acestui an in timpul conflictelor armate care au loc in prezent in Afganistan, potrivit unui raport al Misiunii de Asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (UNAMA) publicat luni, informeaza dpa. Multe dintre violentele care au dus la decese au avut loc in martie, intr-o perioada cand existau sperante ca guvernul si talibanii vor gasi cai pentru dezamorsarea conflictului, se spune in raport. "Pentru a proteja viata civililor din Afganistan si a da speranta natiunii pentru un viitor mai bun, este imperativ ca violentele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

