- O tornada și o furtuna au ucis cel puțin doua persoane și au ranit 15 in provincia Jiangsu, a anunțat duminica (13 august) presa de stat chineza. Imaginile difuzate de televiziunea de stat CCTV au aratat o tornada care a strabatut terenuri agricole, lasand acoperișurile caselor avariate. Furtuna a lovit…

- Norvegia a evacuat miercuri mii de persoane, dupa ce raurile s-au umflat pana la cel mai inalt nivel din ultimii 50 de ani, iar case si intreprinderi au fost scufundate sau maturate de alunecari de teren, relateaza Reuters, porivit presei romane .

- Doua persoane și-au pierdut viața in capitala Chinei, Beijing, in cele mai grave inundații din ultimii ani. Marile bulevarde ale Beijingului au fost acoperite de apa care a depașit un metru. Mașinile au fost luate din loc de torenți.

- Mai multe persoane au murit, iar peste o mie au fost evacuate in urma celei de-a treia zile de ploi torențiale. A facut ravagii in Coreea de Sud, sambata (15 iulie), provocand alunecari de teren și revarsarea unui baraj. Pana la ora 11 a.m. (0200 GMT), 1.567 de persoane au fost evacuate in intreaga…

- Peste 40.000 de persoane au fost evacuate in India si Pakistan inainte de sosirea puternicului Biparjoy, care este insotit de rafale de vant de peste 150 km/h, au declarat marti autoritatile din cele doua tari, relateaza AFP.Biparjoy - nume care inseamna "dezastru" in bengaleza - inainta marti in…

- Sapte persoane, dintre care sase copii, au fost injunghiate de un individ la Annecy, in sud-estul Frantei, a declarat o sursa din cadrul politiei pentru Le Figaro. Potrivit acestei surse, individul a atacat copii si adulti intr-un parc din apropierea lacului Annecy, folosind un cutit. Trei dintre victime…

- In urma cu puțin timp, la Paiușeni a avut loc o viitura care a inundat satul. „Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș intervin cu: o autospeciala de intervenție, doua motopompe și un echipaj SMURD pentru evacuarea apei din aproximativ 10 gospodarii inundate in urma unei viituri, in localitatea Paiușeni.…

- Cel putin 11 persoane, printre care și un copil, au murit dupa ce o avalansa i-a lovit in timp ce traversau o zona muntoasa din nordul Pakistanului, a anuntat sambata agentia de gestionare a dezastrelor din aceasta tara.Cele 11 persoane au murit in avalanșa ce a lovit tribul nomad, format din mai multe…