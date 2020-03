Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au facut percheziții la firme din București, Galați, Constanța și Cluj, care prezentau in mediul online teste rapide pentru Covid-19, fara ca acestea sa poata fi folosite in acest scop, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis miercuri și citat de Mediafax, Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Mai mulți medici de la Spitalul „Sf. loan” din Bucuresti au depus o plangere penala cu privire la modul in care se gestioneaza prevenirea și combaterea coronavirusului. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au deschis un dosar și fac cercetari, conform Ministerului Public,…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au deschis un dosar penal de abuz in serviciu, dupa ce mai multi medici de la Spitalul ''Sf. loan'' din Bucuresti au reclamat ca la aceasta unitate medicala exista un cadru organizatoric defectuos in legatura cu combaterea…

- In cele șapte centre din țara sunt peste 1.200 de teste, suficiente pana la sfarșitul saptamanii, cand vor sosi și celelalte teste care au fost comandate, a anunțat, marți seara, Ministerul Sanatații, potrivit MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Sanatații, a fost inventariat…

- Procurorii de la PArchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au in vizor cercetarile ce se fac deja in doua dosare penale pe privesc cazul femeii decedate dupa ce a ars pe masa de oepratie dar si pe cel al unui barbat care ulterior situatiei femeii a depus plangere. In ambele dosare urmaraire…