In urma rezultatelor finale publicate, duminica, de Ministerul Educației rezulta ca un numar de aproape 10 % dintre notele contestate la Bacalaureat 2020 au o diferența mai mare de 1 punct la recorectare, noteaza site-ul de știri Edupedu.ro.Astfel, este vorba despre un numar de 6.036 de lucrari care inregistreaza o asemenea diferența de ± 1 punct din totalul celor 62.840 de contestații. In procente rezulta ca 9,6% dintre lucrari au fost modificate cu peste un punct, in condițiile in care anul trecut același procent era de 10,57.Conform analizei Edupedu.ro, 4.149 de lucrari au primit la recorectare…