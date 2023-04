Stiri pe aceeasi tema

- Teapa la amanet. Inselatorii in serie cu tinichele au fost comise de o tanara din Piatra Neamt, care a amanetat argint si a obtinut pret pentru aur. Recent, a fost condamnata cu suspendare

- Cazul unui salam unguresc care a ajuns, in unele situații, sa coste in Ungaria mai mult decat in Germania a starnit controverse in Ungaria.Potrivit publicației penzcentrum.hu, in octombrie 2022, in timp ce prețul salamului Pick pe kilogram intr-un magazin din Germania era de 6.800 HUF, in…

- Cifrele publicate marti de agentia de statistica a Uniunii Europene arata ca economia zonei cu moneda unica a crescut cu o rata anuala de 0,5%, in conditiile in care costurile mai mari ale energiei au cantarit asupra cheltuielilor gospodariilor. Zona euro a inregistrat o crestere in ultimele trei luni…

- Un magazin online din Baia Mare a pus la vanzare cel mai nou aliment aprobat de Comisia Europeana, faina de greieri. Recent, ministrul Agriculturii Petre Daea le recomanda romanilor sa nu manance, ci sa-i lase pe greieri ”sa cante acolo unde sunt”, scrie stirileprotv.ro Astfel, magazinul din Baia Mare…

- Au trecut aproape 10 ani de cand mama Danielei Gyorfi s-a stins din viața și solista nu contenește sa-i fie recunoscatoare, sa se roage pentru sufletul acesteia și sa-i mulțumeasca pentru moștenirea lasata, una deloc de neglijat. Avere care a ajutat-o sa treaca pe locul doi activitatea artistica, asta…

- Dupa ani buni de oferire a unor variante de telefoane Galaxy S cu procesor Exynos si a unora cu Snapdragon, 2023 e primul an cand Galaxy S-urile vin doar cu Qualcomm Snapdragon. Samsung va dezvalui seria Galaxy S23 pe 1 februarie 2023 si aflam ca au un mic avantaj fata de alta telefoane. Samsung Galaxy…

- Daca ati primit apeluri telefonice cu prefix +94, sa stiti ca acesta apartine de Siri Lanka. ​​Romanii ar trebui sa fie atenți la apelurile internaționale pierdute sau la apelurile primite de la numere internaționale pe care nu l