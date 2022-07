Apple va facilita plata automată a combustibilului prin CarPlay Apple pregateste lansarea unui update major pentru CarPlay, care va oferi un numar semnificativ de noutati, majoritatea dintre acestea prezentate la WWDC, precum posibilitatea reglarii temperaturii. Insa, ceea ce Apple nu a mentionat la WWDC este ca lucreaza la un sistem de plata a combustibilului prin intermediul CarPlay. In loc de a merge in benzinarie, a sta la coada si a plati cu cardul, plata va putea fi facuta prin CarPlay. Pentru aceasta facilitate va fi necesar suportul benzinariilor, insa, dornice sa atraga cat mai multi clienti, adoptarea CarPlay de catre acestea nu va fi o problema.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

