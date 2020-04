Apple a prezentat noul iPhone SE de buget redus Apple a prezentat, miercuri seara, a doua generatie a iPhone SE.



Noul model lansat de Appel seamana la aspect cu iPhone 7 sau 8, are un ecran de 4.7 inci Retina HD si un senzor de amprenta. Nu beneficiaza insa de recunoastere faciala.



Pretul anuntat de Apple pentru SUA este de la 399 de dolari, ceea ce inseamna ca in Romania va ajunge la un pret de pornire de aproximativ 500 de dolari.



Noul iPhone SE beneficiaza de acelasi procesor ca si cel mai bun model iPhone 11 Pro, dar sufera la capitolul camera.



