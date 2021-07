Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a primit aprobarea FCC (Comisia Federala de Comunicații din SUA) de a monitoriza somnul oamenilor prin intermediul unui radar, informeaza Business Insider. Descrierea Amazon a device-ului propus este aceea ca va folosi senzori radar pentru pentru control fara atingere. De asemenea,…

- MagSafe Battery Pack costa 99 de dolari, are culoarea alba si este disponibila pentru precomenzi, urmand ca livrarile sa inceapa saptamana viitoare. Atunci cand este fixata pe spatele unui iPhone, bateria poate incarca telefonul cu o putere de 5 Watti, aproximativ egala cu cea a unui incarcator mai…

- Aștepți cu nerabdare urmatorul iPhone? In cazul acesta ar trebui sa fii incantat ca telefonul va fi lansat in luna septembrie. Pentru a fi mai specific, se așteapta sa se lanseze in a treia saptamana a lunii septembrie, poate chiar in data de 14 a lunii, cel puțin așa crede analistul Wedbush Dan Ives.…

- LG și-a confirmat oficial ieșirea de pe piața cu smartphone-uri la inceputul lunii aprilie, dar a avut nevoie de ceva timp pentru a incheia operațiunile. Potrivit rapoartelor din Coreea de astazi, este ultima zi de producție pentru telefoane și tablete LG. Compania va continua sa sprijine dispozitivele…

- Fisker intenționeaza sa furnizeze primul vehicul electric pentru Papa Francisc anul viitor, a declarat compania. Noul Papamobil va avea caracteristici precum acoperiș solar și covoare din sticle de plastic reciclate din ocean. Fisker iși va converti SUV-ul complet electric pentru a fi utilizat de Papa,…

- OnePlus este un producator de telefoane care a facut vâlva când a lansat primul sau telefon în 2014 fiindca era un telefon cu specificații bune și preț mic și putea fi cumparat printr-un sistem de invitații. Compania a lansat multe telefoane de atunci și este cunoscuta pentru interfața…

- Fotografiile facute in apropierea facilitaților de testare ale SpaceX din sudul Texasului arata construcția a ceea ce pare a fi primul prototip Super Heavy al companiei lui Elon Musk, potrivit playtech . Structura masiva de 70 de metri, supranumita BN3, este conceputa pentru a ridica nava spațiala…