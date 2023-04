Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Paște de la Craiova a venit, la fel ca Targul de Craciun, cu iureșul de opinii pro și contra. Așa cum ne-am obișnuit, investițiile Primariei in imaginea orașului au imparțit oamenii in doua tabere. Cei care se bucura ca avem un nou punct de atracție și apreciaza incercarile administrației…

- RAD Art Fair, eveniment care ofera un spatiu comun pentru intelegerea diversitatii si amplorii scenei de arta contemporana din Romania, are loc la Bucuresti in perioada 4-7 mai, la Complexul Caro.Targul de arta contemporana RAD Art Fair va reuni sub aceeasi umbrela 20 de galerii de arta contemporana…

- Marile aeroporturi din Romania precum și infrastructura critica aeriana din țara noastra au in derulare investiții de aproape un miliard de euro, releva o analiza difuzata de casa de avocatura ONV LAW. Principalele aeroporturi din Romania deruleaza proiecte majore de investiții, in valoare de peste…

- Targul de cariere și-a deschis din nou porțile la Cluj.Toți cei care vor sa se angajeze pot merge la Sala Polivalenta, intre orele 11.00 si 17.00. Reprezentanții celor 60 de companii iși vor aștepta viitorii colegi, fie ca au sau nu experiența in campul muncii.

- Casuțele din curtea Centrului Muzeal vor fi decorate, in periada 23 februarie – 8 martie, cu produse tradiționale specifice primaverii, care vor putea fi cumparate și oferite celor dragi. Consiliul Județean Buzau pune din nou la dispoziția meșterilor populari și artiștilor plastici din Buzau casuțele…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Mociu. La fața locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Mociu, care au gasit doua autoturisme avariate. O femeie in varsta de 28 de ani a fost evaluata de echipajul…

- Un barbat din Campeni a fost retinut de politisti, pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. El a publicat pe internet un anunt mincinos privind inchirierea unei cabane in localitatea Belis din judetul Cluj. Ulterior ar fi incasat, in baza unei facturi false, suma de 4.000 de lei,…

- Administrația județeana informeaza ca in aceasta dimineața la Cluj se circula in condiții de iarna dar nu sunt drumuri blocate sau inchise. Totuși, din cauza caderilor de zapada și a temperaturilor sub zero grade Celsius inregistrate, pe mai multe sectoare de drum circulația se desfașoara in condiții…