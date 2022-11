Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Amenajarea noului talcioc din Alba Iulia, pe ultima suta de metri. Se așteapta emiterea autorizațiilor. Cand va fi deschis Pregatirile pentru amenajarea noului Talcioc din Alba Iulia sunt pe ultima suta de metri. Proprietarul terenului aflat la ieșirea din municipiu spre Cluj-Napoca, omul de…

- VIDEO: Cum arata spațiul unde va funcționa noul talcioc din Alba Iulia. Ce spune proprietarul terenului, Ioan Lazar Talciocul din Alba Iulia se va muta in zona hotelului Tara, de la marginea orașului. Este vorba despre un teren aflat in proprietatea omului de afaceri și fost președinte al ALDE Alba,…

- Documente de sute de ani aflate in patrimoniul Bibliotecii „Batthyaneum” pot fi studiate in format digital. Este vorba despre marturii istorice cu valoare inestimabila aflate in colecția instituției din Alba Iulia. Un numar de 97 de documente din Arhiva Capitlului din Alba Iulia (o bula papala, indulgențe,…

- Ioan Popescu In perioada 14-19 august 2022, la Centrul Cultural ”Nicolae Iorga”din Valenii de Munte-Prahova, s-a desfașurat o noua ediție a Cursurilor Universitații Populare de Vara, prestigios eveniment organizat de Consiliul Județean Prahova, prin Centrul Județean de Cultura, Muzeul Județean de Arta…

- *Meciul s-a desfasurat in prima etapa a play-out-ului Ligii Nationale si s-a incheiat cu scorul de 17-21 (7-11) – foto:cspolitehnicaiasi.ro Dupa cum a inceput meciul,parea ca iesenii antrenati de Cosmin Ratiu, Mihai Stuparu si Ioan Iftode se vor revansa copios pentru infrangerea oarecum nedreapta suferita…

- Ultimul veteran de razboi din Oarda de Jos și singurul veteran care participa in ultimii ani la evenimentele militare desfașurate la Alba Iulia, colonel (rtg) Gheorghe Hațegan, a plecat din aceasta lume, alaturandu-se oștii cerești. In primavara acestui an, mai exact pe 11 martie, a implinit varsta…

- ALBA: 91 de infectari noi in județ. Cele mai multe cazuri de COVID, inregistrate in Alba Iulia. Situația din 13 august DSP Alba a anunțat sambata ca numarul cazurilor noi de COVID-19, descoperite in județ, este de 91, menținandu-se ridicat. Incidența cazurilor noi a ajuns la 4,48, la un numar de 1.669…

- Astazi, 4 august 2022, camerele de supraveghere amplasate pe Podul dintre Parcul Unirii și Catedrala Reintregirii din Alba Iulia au surprins un copil care a spart unul din panourile de sticla, folosindu-se de o banala o minge de cauciuc. Dupa cum se poate observa din imaginile video, copilul lovește…