Apel la simţul civic al ieşenilor: nu mai lăsaţi în urmă saci din plastic pe pârtia de sky Sărărie (FOTO) Iesenii care au preferat luni sa se dea pe partie cu celofanele, la plecare le-au aruncat pur si simplu, fara sa le pese de natura sau de simtul civic, atrage atentia ASOCIATIA pentru PROTECTIE RUTIERA "WORLDSTREET" Aseara (luni), pe partie se aflau zeci de pungi si saci din plastic aruncate la plecare de tinerii care s-au distrat. Astfel, partia de schi si sanius de pe Sararie a ajuns tomberon de gunoi chiar la prima ninsoare. In acelasi timp, ne-ar placea sa credem faptul ca iesenii care au aruncat pungile sau sacii din plastic nu au avut unde sa le arunce deoarece in zona lipsesc cosurile de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

