Apartamentele noi se vor scumpi. Cărămida, betonul, adezivii, polistirenul, fierul și utilitățile sunt mai costisitoare Piata rezidentiala se afla sub presiunea majorarii costurilor materialelor de constructie si a scaderii puterii de cumparare, spun dezvoltatorii imobiliari si specialistii in domeniu. Oferta de locuinte noi este din ce in ce mai limitata, iar proiectele imobiliare a caror constructie va incepe anul viitor, cu termen de livrare la final de 2022 sau 2023, se vor scumpi. De asemenea, cresterea preturilor la materialele de constructie si la utilitati determina dezvoltatorii sa gaseasca solutii pentru a atrage cumparatori pentru locuinte, dar si pentru a fi profitabili. "Cresterea preturilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro "Cresterea preturilor…

Stiri pe aceeasi tema

- Piata rezidentiala se afla sub presiunea majorarii costurilor materialelor de constructie si a scaderii puterii de cumparare, spun dezvoltatorii imobiliari si specialistii in domeniu. Oferta de locuinte noi este din ce in ce mai limitata, iar proiectele imobiliare a caror constructie va incepe anul…

- “Cresterea preturilor pentru materialele de constructie, dar si la utilitati au un impact care se simte deja pe piata imobiliara. Pentru a contracara efectele care ar putea aparea ca urmare a acestor evolutii ale costurilor asupra preturilor, dezvoltatorii adopta strategii diferite astfel incat sa gaseasca…

- Pana la finalul lui 2021, apartamentele din marile orașe vor fi cu 30% mai scumpe decat in 2020, spun dezvoltatorii imobiliari. Aceștia explica creșterea prin majorarea prețului la materialele de construcție. Insa un calcul la rece arata ca, de fapt, creșterea nu ar trebui sa fie mai mare de 6%. "Inca…

- Consiliul Concurenței face verificari pe piața carburanților auto, dupa creșterea prețurilor la benzina și motorina Consiliul Concurentei are in derulare o analiza pe piata comercializarii angro de carburanti auto. Vrea sa identifice factorii care au determinat recentele majorari de preturi ale carburantilor,…

- Piata imobiliara este afectata de inflatie si de cresterea exploziva a costurilor de constructie din ultimul an, spune Matei Malos, CEO Directimo, platforma pentru achizitii de locuinte noi. Acesta estimeaza dezvoltarea unui nou segment, corelat cu piata occidentala, locuintele "smart economy", eficiente…

- În marile orașe, apartamentele vor fi cu 30% mai scumpe pâna la finalul anului 2021, decât în anul 2020. Creșterea prețurilor la materialele de construcție reprezinta cauza acestei majorari. Însa, potrivit dezvoltatorilor imobiliari,…

- Pana la finalul anului, in marile orase, apartamentele vor fi cu 30 la suta mai scumpe decat in 2020, spun dezvoltatorii imobiliari. Pun creșterea pe seama majorarii prețului la materialele de construcție. Un calcul la rece arata insa ca de fapt creșterea nu ar trebui sa fie mai mare de 6%.

- Avansul prețului Shiba Inu (SHIB) pana in octombrie a impins tokenul SHIB sa devina cel mai mare activ digital 20 prin capitalizare de piața. Evaluarea pieței circulante a lui Shiba Inu a crescut la 11,08 miliarde de dolari la inceputul acestei saptamani și este in prezent peste 10 miliarde…