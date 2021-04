Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Arbitri a UEFA a numit brigazile pentru meciurile care se vor disputa in aceasta vara la Campionatul European de fotbal. Potrivit uefa.com, printre arbitrii de pe lista se afla si Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs. De asemenea, Stephanie Frappart, din Franta, va fi prima femeie parte…

- Franța își începe experimentele cu un „permis de sanatate” care ar putea prefigura dispozitivul preconizat la sfârșitul lunii iunie de catre Bruxelles pentru a certifica rezultatele testelor și a vaccinarii anti-Covid și pentru a „facilita” calatoriile în…

- Europa – puternic criticata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru ritmul lent de vaccinare impotriva COVID-19 – ramane cu mult in urma in cursa de administrare a vaccinului, potrivit unui bilant publicat de AFP si preluat de Agerpres. In general vorbind, americanii se descurca de trei ori mai bine…

- Reprezentanta Romaniei va intra a 13-a in prima semifinala Eurovision Foto: Arhiva. Roxen va fi al 13-lea artist care va urca pe scena Eurovision de la Rotterdam, în prima semifinala din 18 mai. Roxen este optimista: "Îmi place numarul 13, mi-a purtat mereu noroc si sper sa se…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei pleaca, luni, 15 februarie, spre Polonia, urmand sa intre tarziu in noapte in „bula epidemiologica” de langa Gliwice, oras care va gazdui meciurile ultimei „ferestre” din Grupa A a FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers. Conform programului stabilit de FIBA, cele patru…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina, care va intra in vigoare de luni. Este vorba, printre altele, de Portugalia, Israel, Cehia, Spania, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Marea…

- Echipa de la Liceul Tehnologic Marmația din Sighetu Marmației, formata din Antonia Bohotici, Matei Gampe, Erik Szekely și coordonata de prof. Anuța Bologa, s-a plasat pe locul 3 al hackathonului organizat de JAE cu sprijinul Johnson&Johnson. 22 de echipe din 10 țari – Republica Moldova, Spania, Cipru,…