Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins-o sambata seara pe Israel cu scorul de 2-1 și și-a asigurat prezența la Campionatul European din 2024, gazduit de Germania. Deși israelienii au deschis scorul in minutul 2, George Pușcaș și Ianis Hagi au reușit sa intoarca soarta partidei prin golurile marcate in minutele 10, respectiv…

- In cursul nopții de 9 spre 10 noiembrie 2023, a ars in intregime Sala de sport 1 Mai din Alba Iulia, situata in spatele fostului magazin Romarta (aflata in proprietatea Primariei Municipiului Alba Iulia) pe o suprafața de aproximativ 400mp. Pompierii militari au reușit sa protejeze cladirea Tribunalului…

- Sub sloganul „Confruntare, curaj și strategie pentru toți”, in acest sfarsit de saptamana, vineri, 10 noiembrie, Asociația Club Sportiv Floreta Timișoara lanseaza in exclusivitate primul curs de scrima din Romania destinat persoanelor cu dizabilitați locomotorii, promovand incluziunea in acest sport…

- Mircea Tutovan a fost unul dintre cei mai mari voleibaliști pe care i-a avut sportul romanesc. Și-a strans o mulțime de povești in cufarul cu amintiri, dupa ce-a scris istorie in voleiul romanesc jucand pentru Dinamo, Șimleu Silvaniei, Elcond Zalau, Gloria Bistrița și "Petru Groza", plus peste 300 de…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va emite marți, 31 octombrie 2023, cursul pentru valutele principale folosite la nivel internațional. Vei putea afla in randurile de mai jos, in jurul orei 13:00, ce valori au atins moneda euro, dolarul și nu numai. Cum arata cursul de schimb al zilei de astazi. Curs…

- Satmarenii și turiștii care sunt in trecere prin Aeroportul Internațional Satu Mare vor avea bucuria sa poata sa citeasca lecturile preferate, in timpul de așteptare pana la check in sau deschiderea porților de imbarcare.

- Prezentatorul de la Survivor Romania a facut un pas important și a cerut-o pe partenera acestuia de soție. Cererea facuta de Daniel Pavel a fost una inedita dar și emoționanta. Se pare ca, indragitul prezentator a lucrat la aceasta timp de cinci luni. Ce a pus prezentatorul la cale? Daniel Pavel, cerere…

- Fostul membru al formației Phoenix, Erlend Krauser lanseaza un nou album discografic in data de 20 octombrie, discul numit „Treasures” urmand sa conțina 12 piese. Una din melodiile noului material discografic este dedicata trupei Phoenix și poarta numele de „Phoenix Rising”. „Acest album conține 12…