V-ati imaginat vreodata un luptator Ninja moldovean, razes din secolul al XV-lea? Ei bine, daca nu, il gasiti - excelent argumentat si credibil construit - in acest roman spectaculos. Aparatorii trebuie, neaparat, ecranizat! Gratie prietenului si fostului meu coleg de facultate, (astazi) timisoreanul Cristian Muntean, am intrat in posesia unui roman formidabil, in mare masura unic in literatura noastra. E vorba despre Aparatorii. Ultimul meterez, scris de Radu Ciobotea. Autorul a fost - din pacate, el a plecat deja dintre noi, chiar in acest an, in 2021 -, la randul sau, un personaj singular.…