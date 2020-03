Stiri pe aceeasi tema

- Pe harta Europei, vestul e acum mai afectat de coronavirus decat estul, cu Italia, Spania și Germania in primele cinci țari ca numar de imbolnaviri la nivel mondial. Insa aceasta harta ar putea fi o pacaleala, noteaza The Guardian. In est lipsesc testele pentru COVID-19. Netestați, oamenii nu intra…

- Demers laudabil al presedintelui CJ Prahova, Bogdan Toader, de a achizitiona un aparat (PCR) pentru depistarea COVID-19, pentru Spitalul Judetean. Procedura de achizitie se incheie pe 27 martie, iar aparatul va ajunge la spital in jurul datei de 4 aprilie. Exemplul a fost urmat si de primarul…

- Directorul executiv al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna, Siko Barabasi Sandor, afirma ca aparatele Real Time PCR utilizate pentru depistarea pestei porcine pot depista si prezenta coronavirusului. „Este un aparat de biologie moleculara pe care unele judete…

- O firma romaneasca din Craiova a donat, marti, zeci de aparate pentru igienizarea spațiilor publice. Aparatele au ajuns la mai multe institutii publice din Dolj, anunța MEDIAFAX.60 de atomizoare și aparate de stropit, care pana acum erau folosite in domeniul agriculturii , au fost donate,…

- "Suntem pe punctul de a atinge 100.000 de cazuri confirmate", a anuntat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a adaugat ca, pana in prezent, s-au inregistrat 3.380 de decese. Directorul OMS a spus ca este ingrijorat in mod special de raspandirea Covid-19 in tari cu sisteme de sanatate vulnerabile,…

- Circa 3,4% dintre persoanele confirmate cu Covid-19 au decedat, o rata de mortalitate cu mult peste cea a gripei sezoniere, care este de sub 1%, dar noul coronavirus poate fi tinut sub control, a declarat marti directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres.„Pe scurt,…

