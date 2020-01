Stiri pe aceeasi tema

- Șefa democratilor în Congresul american, Nancy Pelosi, și-a dat vineri acordul pentru trimiterea la Senat a actului de acuzare împotriva președintelui Donald Trump, esential pentru lansarea procesului de destituire, cerând un vot „saptamâna viitoare”, relateaza AFP.Republicanii…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Casa Alba a informat vineri Congresul Statelor Unite ca nu va participa la audierile ce urmeaza sa se desfașoare saptamâna viitoare în Comisia Judiciara a Camerei Reprezentanților ca parte a anchetei privind Ucraina, conform Mediatfax relateaza citand Reuters. Într-o scrisoare…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…

- Scrisoarea face referire la ''informatii despre activitati suspecte'' ce rezulta din documente pe care institutiile financiare le depun la organismul din Departamentul Trezoreriei insarcinat cu combaterea infractionalitatii economice. Nu este insa clar daca astfel de informatii despre Hunter Biden…

- Democratii, care controleaza Camera Reprezentantilor, este posibil sa respinga prezenta lui Hunter Biden si a avertizorului neidentificat la audierile ce vor incepe miercuri. Devin Nunes, republican din House Intelligence Committee, i-a inclus pe cei doi pe o lista de martori propusi pe care…

- Membrii Camerei Reprezentațiilor urmeaza sa voteze asupra unei rezoluții ce propune formalizarea procedurilor de anchetare a președintelui SUA, Donald Trump, care ar putea duce la demiterea liderului de la Casa Alba, a anunțat Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, relateaza Mediafax…