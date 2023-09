Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a interceptat in noaptea de luni spre marti trei drone ucrainene care se apropiau de capitala dinspre sud-vest si nord-vest, au anuntat primarul Moscovei si Ministerul rus al Apararii, transmite agentia EFE.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri dimineata ca a doborat 42 de drone ucrainene in Crimeea, descriind un atac de o rara amploare asupra peninsulei anexate de Moscova in 2014, relateaza AFP și Agerpres.

- Rusia a doborat doua drone ucrainene deasupra regiunii Moscova și alte doua deasupra regiunii Briansk, care se invecineaza cu Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei, care rareori iși asuma responsabilitatea directa pentru atacurile…

- Ministerul rus al Apararii afirma marți ca a doborat doua drone ucrainene care au patruns in spațiul aerian din zona Moscovei, scrie BBC. Alte doua drone au fost interceptate deasupra regiunii Briansk, la nord-est de granița ucraineana, au adaugat autoritațile ruse. Zborurile au fost oprite temporar…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. Atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei s-au inmultit de cand o drona a fost distrusa deasupra Kremlinului in luna mai.…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi, la primele ore ale diminetii, ca a doborat 13 drone, dintre care 11 in apropiere de Crimeea si doua care zburau spre Moscova, in urma mai multor atacuri similare din ultimele zile, potrivit AFP, informeaza News.ro.„Doua drone care zburau in directia orasului…

- Apararea antiaeriana a doborat joi doua drone ucrainene care se indreptau spre Moscova, a anuntat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, citat de EFE, potrivit news.ro."In jurul orei 4 dimineata, apararea antiaeriana a doborat doua drone de atac care zburau in directia orasului", a scris Sobianin…

- Atacul s-a produs la ora 3 dimineața, iar Ministerul rus al Apararii susține ca a implicat trei drone, dintre care doua ar fi fost distruse...