Apar dovezile! Românii întorși din străinătate au împrăștiat Covidul Fara sa-și fi dorit acest lucru, medicii au inceput sa descopere ca cei mai mulți bolnavi Covid au fost din randul diasporei. In demersurile facute pentru a solicita donarea de plasma de la cei vindecați, personalul centrelor de hematologie s-a trezit ca suna mai mult in afara țarii. Au venit infectați, au dezvoltat simptome, s-au […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

