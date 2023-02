Apa termală sulfuroasă este deosebit de eficientă în caz de psoriazis Studii recente arata ca 5% dintre romani sufera de psoriazis, procent peste media europeana de 3% și afecteaza atat femeile, cat și barbații deopotriva. Practic, oricine poate ajunge sa sufere de psoriazis, indiferent de varsta, și nu este deloc o „simpla problema a pielii”, așa cum se crede adesea. Prin urmare, un lucru e cert: Psoriazisul nu trebuie subestimat, deoarece este o problema de sanatate de lunga durata. In plus, anumiți factori precum rani la nivelul pielii, stres, frig, fumat, consum de alcool, anumite medicamente sau unele infecții precum amigdalita sau candidoza pot agrava boala.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

