2021 a fost un an incredibil de greu pentru mulți oameni, inclusiv pentru mine, dar sper ca 2022 va fi mai bun.

Cand Paul și cu mine am inceput Microsoft, aveam viziunea ca computerele personale vor juca intr-o zi un rol semnificativ in viața oamenilor. Dar nu cred ca niciunul dintre noi a prevazut vreodata un viitor in care sa fie singura ta legatura cu lumea. La fel ca mulți oameni, au fost zile intregi anul acesta cand singura interacțiune umana pe care am avut-o a fost prin intermediul unui ecran, scrie Black News.ro.

Rezultatul a fost cel mai neobișnuit și mai dificil an…