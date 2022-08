Stiri pe aceeasi tema

- Enteroviroza la copii poate include simptome specifice unei infecții respiratorii superioare cum este așa-zisa raceala, fiind insoțita de rinoree, durere de git și tuse. Totodata, pot fi dureri de cap și musculare, febra și iritație a pielii. Medicul pediatru Tatiana Alsaliem recomanda parinților sa…

- Copiii care au nevoie de o atenție speciala au la dispoziție, de cateva zile, un centru special dedicat lor, deschis de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov. Acesta are ca principala activitate consilierea și sprijinul copiilor aflați in situații de risc, cu diverse probleme,…

- Razvan Simion și Dani Oțil prezinta impreuna matinalul de la Antena 1 de 19 ani și sunt inca cei mai buni prieteni. Razvan a vobit despre meseria lui, dar și despre relația cu Dani. „Vorbeam cu niște studenți la jurnalism zilele trecute și le-am zis ca in momentul in care mergem la munca, nu știu, fara…

- Mersul la piscina este una dintre activitațile preferate ale copiilor, pentru ca aceștia sa se bucure in siguranța va recomandam cateva reguli de siguranța. Vara este in plina desfașurare, ceea ce inseamna ca multe familii iși vor petrece timpul in jurul piscinei pentru a se racori de caldura. Dar parinții…

- Care este pericolul ascuns din piscinele verii? Medicii ne sfatuiesc sa fim atenți unde ne bucuram de clipe de relaxare in apa. Mulți romani adore sa se scalde și zilnic in zilele calduroase daca au posibilitatea. Copiii sunt cu siguranța unii din cei mai fericiți de deschiderea ștrandurilor, moment…

- "Opt ani cu Paul nici nu imi dau seama cand au trecut. Au fost atat de putin plictisitori, am avut atat de multe lucruri de facut, am trecut prin atat de multe etape, incat nu stiu unde au zburat anii. Cert este ca, atunci cand ma uit la prima noastra fotografie impreuna, facuta pe un platou de filmare…

- Ochelarii de soare au devenit un obicei foarte popular in randul tuturor. Dar purtarea incorecta ne poate afecta vederea. Prof. dr. Monica Pop a explicat cum sa evitam asemenea probleme ”Nu sunt adepta ochelarilor de soare daca nu e nevoie, și nevoie au persoanele cu fotofobie. Daca ii purtam fara sa…