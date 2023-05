Persoane neidentificate au turnat o substanta care produce spuma in apa unei fantani arteziene situata in centrul municipiului Ploiesti, in apropiere de sediul Primariei. Nu este prima data cand un astfel de incident are loc la Ploiesti. In vara anului trecut, in mai multe fantani arteziene din oras a fost turnat detergent, potrivit news.ro.Informatia privind vandalizarea uneia dintre fantanile arteziene din centrul orasului Ploiesti a fost facuta publica, marti, de societatea care se ocupa de intretinerea domeniului public, SC Servicii de Gospodarire Urbana SRL, firma al carei actionar este Consiliul…