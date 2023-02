Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut, in 2022, cu 3,04%, comparativ cu anul anterior, pana la 152.809, din care 113.931 societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES.…

- ANAF Botoșani: Inregistrarea contribuabililor persoane fizice și juridice in Spațiul Privat Virtual Administrația Județeana a Finanțelor Publice Iasi recomanda contribuabililor utilizarea serviciilor electronice oferite de ANAF avand in vedere avantajele depunerii electronice a declarațiilor fiscale,…

- Politistii au confiscat 153 de tone de articole pirotehnice, in valoare de peste 7,8 milioane de lei, in urma unor controale efectuate in cadrul actiunii „Foc de artificii 2022 – 2023” demarate pe 21 noiembrie. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, pana in prezent au fost verificate 1.844 de persoane…

- Serviciul Fiscal de Stat informeaza despre aprobarea listei agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2023-2024, conform Ordinului SFS nr. 479/2022, in vigoare din data de 01 ianuarie 2023 (publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 440-444 din 30 decembrie…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut, in primele 11 luni ale acestui an, cu 2,99%, comparativ cu perioada similara din 2021, pana la 143.828, din care 107.828 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut, in primele zece luni ale acestui an, cu 2,53%, comparativ cu perioada similara din 2021, pana la 132.616, din care 99.230 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut, in primele zece luni ale acestui an, cu 2,53%, comparativ cu perioada similara din 2021, pana la 132.616, din care 99.230 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului…