- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat 14 percheziții domiciliare, in județele Olt și Valcea, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in fraude informatice. In…

- Marian Puchin, fost primar al comunei Lacusteni, judetul Valcea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene in valoare de aproximativ 9 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES,…

- Zeci de percheziții au avut loc joi in județele Argeș, Olt, Valcea și Gorj, la firme și persoane suspectate ca ar fi obținut ilegal subvenții pentru angajarea unor persoane in pandemie. Printre cei vizați in dosarul penal se afla și Dan Stanescu, așa numitul “Rege Internațional al tuturor…

- Joi dimineata, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Costești, efectueaza 38 de percheziții domiciliare in județele Argeș, Olt, Valcea și Gorj. Sunt vizate sediile unor societați comerciale și locuințele unor…

- 70 de monede din argint, din secolul II I.H, au fost descoperite intr-un sat din Olt. Monedele fac parte dintr-o editie limitata, emise de provincia Macedonia PrimaTeaser. 70 de monede de argint, ce poarta...

- Cu privire la lotul ABV 5300 de 1,6 milioane de doze de vaccin distribuite in 17 țari din Uniunea Europeana (Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Grecia, Suedia,Olanda, Polonia, Spania, Franța, Islanda), pentru care anumite state au luat decizia de a suspenda…

- Se inregistreaza acum precipitații sub forma de ninsoare pe autostrazile A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești și pe mai multe drumuri naționale din județele Prahova, Dambovița, Olt, Valcea, Dolj, Mehedinți și Gorj The post SITUAȚIA TRAFICULUI: Se circula in condiții de lapovița și ninsoare…

- In cursul dimineții de astazi, 20 februarie 2021, au mai fost confirmate inca 57 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 19.795. In intervalul 19.02.2021 (10:00) – 20.02.2021 (10:00) au fost raportate 57 de decese (32 barbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați…